السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يدشّن ملتقى "السلامة .. هدف ووقاية"



جيزان 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

برعاية صاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة اليوم، ملتقى "السلامة .. هدف ووقاية" ، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة بمركز الأمير سلطان الحضاري ضمن برامج اليوم العالمي للدفاع المدني 2023م.

وفور وصول سموه مقر الحفل، اطلع على المعرض المصاحب للملتقى، ثم عزف السلام الملكي وبدء الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى مدير "مدني جازان" اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري، كلمة أبرز فيها الهدف من إقامة الملتقى الذي يأتي حرصاً من الدفاع المدني وشركائه وتأكيداً لمبدأ السلامة هدف ووقاية وترسيخاً لمفهوم السلامة مطلب وهدف لتصبح منهجاً وسلوكاً للحياة.

وأشار اللواء الشهري إلى ما تتميز به المملكة من تنوع جغرافي وبيئي نادر، وتعد منطقة جازان أبرز مناطق المملكة ثراءً وتنوعاً جغرافياً وطبيعياً فريداً، معتبراً أن مثل هذا التنوع البيئي والجغرافي يتطلب منظمات ومؤسسات أمنية ومجتمعية واعية ومدركة لأخطار هذه المرحلة وتتميز بالقدرة على تصميم وابتكار البرامج والإستراتيجيات الموجهة نحو تحقيق الأمن والسلامة للمجتمع وممتلكاته والمكتسبات الوطنية، وهو ما حرصت عليه حكومتنا الرشيدة –أعزها الله- في رؤية

إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز أعمال الدفاع المدني، بعدها كرم سمو نائب أمير منطقة جازان الجهات الداعمة والمشاركة في الملتقى، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

12:11ت م

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جيزان 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسبرعاية صاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة اليوم، ملتقى "السلامة .. هدف ووقاية" ، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة بمركز الأمير سلطان الحضاري ضمن برامج اليوم العالمي للدفاع المدني 2023م.وفور وصول سموه مقر الحفل، اطلع على المعرض المصاحب للملتقى، ثم عزف السلام الملكي وبدء الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.بعد ذلك ألقى مدير "مدني جازان" اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري، كلمة أبرز فيها الهدف من إقامة الملتقى الذي يأتي حرصاً من الدفاع المدني وشركائه وتأكيداً لمبدأ السلامة هدف ووقاية وترسيخاً لمفهوم السلامة مطلب وهدف لتصبح منهجاً وسلوكاً للحياة.وأشار اللواء الشهري إلى ما تتميز به المملكة من تنوع جغرافي وبيئي نادر، وتعد منطقة جازان أبرز مناطق المملكة ثراءً وتنوعاً جغرافياً وطبيعياً فريداً، معتبراً أن مثل هذا التنوع البيئي والجغرافي يتطلب منظمات ومؤسسات أمنية ومجتمعية واعية ومدركة لأخطار هذه المرحلة وتتميز بالقدرة على تصميم وابتكار البرامج والإستراتيجيات الموجهة نحو تحقيق الأمن والسلامة للمجتمع وممتلكاته والمكتسبات الوطنية، وهو ما حرصت عليه حكومتنا الرشيدة –أعزها الله- في رؤية السعودية 2030.إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز أعمال الدفاع المدني، بعدها كرم سمو نائب أمير منطقة جازان الجهات الداعمة والمشاركة في الملتقى، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //12:11ت م0068

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