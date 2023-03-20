السعودية اليوم / عملية جراحية لمدة 4 ساعات لاستخراج صديد من جمجمة مريض بالطائف



الطائف 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

نجح مجمع الملك فيصل الطبي في محافظة الطائف من إجراءِ عمليةٍ جراحيةِ في المخ والأعصاب لمريضٍ مصابٍ بشللٍ دائمٍ بالعصبِ الوجهي السابع من الجهة اليسرى استمرت لمدة 4 ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح .

وقالت صحة الطائف إنه تم استقبال المريض عن طريق العيادات الخارجية و عمل الفحوصات السريرية والإشعاعية والتحاليل المخبرية المكثفة التي أكدت أن سبب الشلل الدائم في العصب الوجهي السابع كان إثرَ تركيب صمام بريتوني بالجهة اليمنى نتيجة تعرضه لحادث مروري قبل أربعة سنوات، وكذلك وجود تجمعٍ صديدي داخل الجمجمة في المخ.

وأضاف الفريقُ المعالج أنه تقرر إجراء تدخلٍ جراحي لتفريغ الجمجمة من الصديد حيث قام الفريق الجراحي المشترك من جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأنف والحنجرة باستئصال الخلايا الهوائية خلف الأذن اليسرى وتفريغ الصديد بشكلٍ كاملٍ وعمل رقعة وأغطية للمخ من الأنسجة الليفية الجانبية للفخذِ الأيسر، ومن ثم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة والمتابعة من قبل الفرق التمريضية وتقديم الخدمات العلاجية التخصصية لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى بالسلامة بإذن الله .

يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف أجرى خلال الشهرين الماضية أكثر من 2572 عملية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح .

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11:50ت م

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