السعودية اليوم / نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل سفيرة فنلندا لدى المملكة



جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

استقبل نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات الدكتور منصور مختار، بمقر البنك في جدة أمس، سفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة أنو لإيريكا فيليانين .

وناقش الجانبان مجالات التعاون لدعم برامج التنمية، وتنمية رأس المال البشري، والتخفيف من حدة الفقر، وتأثير تغير المناخ .

// انتهى //

11:46ت م

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