

الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أعلن نادي الصقور السعودي عن إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023م، خلال الفترة من 13 - 22 سبتمبر 2023م، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

ويهدف المعرض إلى السعي نحو تطوير المحتوى الثقافي والتعليمي والمعرفي، والاهتمام بموروث الصقارة وهواة تربية الصقور والمهتمين بأسلحة الصيد، والحفاظ عليها، وتعزيز هذا الإرث التاريخي .

ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال إقامة هذا المعرض إلى المضي في تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يكون الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها، وأن يكون رافداً ثقافياً واقتصادياً ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، وذلك بإيصال رسالته التي تتمحور حول المحافظة والترويج للتراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور في المملكة.

يذكر أن فعاليات النسخة الماضية من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأضخم من نوعه في المنطقة قد حقق نجاحات كبيرة، حيث تجاوز عدد الزوار نصف مليون زائر خلال عشرة أيام، وتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحاً لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.

// انتهى //

11:36ت م

0060





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نادي الصقور السعودي يعلن موعد معرض الصقور والصيد السعودي 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.