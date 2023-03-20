السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثّف حملات الرقابة الصحية على المنشآت



سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف حملاتها الميدانية على المنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وأطلقت الأمانة حملة "امتثال" عبر منصة ممتثل للرقابة البلدية، والتي تستهدف زيارة 814 منشأة تجارية خلال الفترة من 13 حتى 30 شعبان ضمن نطاق بلدية وسط سكاكا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة تشمل الرقابة على أنواع متعددة من الأنشطة لضمان تطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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11:13ت م

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