شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 10 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر الحالة الممطرة حتى الساعة الـ 10 مساءً.

جازان

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة في جازان تؤثر على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.

عسير

فيما تؤثر الحالة الممطرة في منطقة عسير على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.