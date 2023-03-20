السعودية اليوم / برنامج تدريبي يستعرض آليات العمل وكفاءة الخدمات المقدمة لزائري المسجد النبوي



المدينة المنورة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

نفّذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس, برنامجاً تدريبياً بعنوان "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا من الوصول إلى الحصول" استهدف المشاركين في تنفيذ خطة الوكالة لشهر رمضان المبارك, للتعريف بآليات العمل في تقديم الخدمات التنظيمية والإرشادية والاجتماعية والتطوّعية للمصلين في المسجد النبوي خلال الشهر المبارك .

وتناول البرنامج الذي قدّمه مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي, بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة, بحضور ومشاركة وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين, رحلة زائر المسجد النبوي منذُ وصوله للمسجد, مستعرضاً كفاءة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي, وأهمية الإخلاص والإتقان في العمل بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي, للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة, وتمكين المصلين من أداء العبادة بيسر وسهولة في بيئة مطمئنة.

كما تطرّق البرنامج التدريبي إلى آلية تنظيم الحشود في المسجد النبوي, وكيفية تهيئة المصليات, وتقديم كافة الخدمات للزوار من خلال أعمال تنظيم الحشود في الممرات والساحات, وانسيابية حركة الحشود أثناء تزايد الأعداد لتسهيل الحركة والوصول لأرجاء المسجد النبوي.

واستعرض البرنامج أهمية العمل التطوعي بالمسجد النبوي, واستشعار الخدمة التطوعية, وحقوق وواجبات المتطوعين, والتوعية بالطرق والأساليب في التعامل مع زوار المسجد النبوي بتلبية احتياجاتهم لتحقيق الرضى في نفوس الزوار والمستفيدين من الخدمات, وكذلك أهمية التهيئة الوظيفية لمقدمي الخدمات بالمسجد النبوي, وتعريفهم باستراتيجية وكالة شؤون المسجد النبوي وآلية العمل وواجباته.

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09:09ت م

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