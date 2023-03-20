شكرا لقرائتكم طريقة تمنحك فرصة استقدام عمالة منزلية بتكلفة أقل 40% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها، فيصل الأسمري، طرق استقدام عمالة منزلية بتكلفة مخفضة.

وأشار الأسمري، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى منصة معروفة حيث إنها تتيح استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بتكلفة 10 آلاف و750 ريالًا، أي أقل بنسبة 40% من التكلفة الحقيقة للاستقدام.

وتابع: المنصة تتيح الاستقدام من كينيا بـ8 آلاف و800 ريال، أي أقل بنسبة 30% من إجمالي تكلفة الاستقدام، ومن سيرلانكا 11 ألف و400 ريال، وهي أقل بنسبة 40%.

إنهاء الإجراءات

ولفت الأسمري إلى أن المنصة تتيح إنهاء الإجراءات المطلوبة للاستقدام بحد أقصى ما بين شهر إلى 45 يومًا.

وأوضح أنه سيتم إضافة جنسيتين جديدتين على المنصة خلال الفترة المقبلة، هما من بنجلاديش وأوغندا.