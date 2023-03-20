شكرا لقرائتكم 3 فئات إذا أجروا عمليات تكميم المعدة تتحول حياتهم إلى جحيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر استشاري جراحة السمنة والمناظر الدكتور عاطف بصاص، بعض الفئات من إجراء عمليات تكميم المعدة لعلاج السمنة.

وأشار بصاص، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، إلى أن العمليات الجراحية ليست تريند وإنما حلول في نهاية المطاف وتكون مقننة.

التكميم جزء وليس الحل

وقال استشاري جراحة السمنة والمناظر: إن التكميم جزء وليس الحل الوحيد لعلاج السمنة، وفي عمليات السمنة هناك مبدأين، الأول تقليل الطعام ويشمل: التكميم، الكبسولة، البالون، الكرمشة وغيرها.

واستطرد: هناك عمليات أخرى وهي تقليل امتصاص الطعام، وتشمل عمليات تحويل المسار بأنواعها والتي تتجاوز 20 عملية.

3 فئات

ولفت إلى وجود مرضى مثل مرضى السكر، وارتجاع المريء، ومن يزيد عمره على 50 عامًا ونسبة الإحراق في جسده بطيئة، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص تكون عمليات التكميم بالنسبة لهم مضرة وليست مفيدة، فمثلًا المريض الذي يعاني من ارتجاع المريء إذا أجرى عملية تكميم تتحول حياته إلى جحيم.