شكرا لقرائتكم 4 مسارات للدورة البرامجية لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، وعددٍ من الإعلاميين والمثقفين، في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في كلمته خلال حفلة إطلاق الدورة البرامجية: في البداية نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وتعودنا في كل عام أن نلتقي بكم لاستعراض دورتنا البرامجية الرمضانية، لأنكم شركاء النجاح، ونتمنى أن نقدم ما ينال رضا ذائقة المشاهد.

فرق عمل على مدار الساعة

وأضاف أن استعدادات الهيئة منذ نهاية شهر رمضان الماضي، من خلال فرق عمل تعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم محتوى مميز، لاسيما أن شهر رمضان يعتبر موسمًا للقنوات التلفزيونية، مشيرًا إلى أن المحتوى المقدم من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون يعتمد على المحلية لكنه بمعايير عالمية، “خصوصًا أن المحلية رهان ننافس به، ووجود إرث محلي غني لدينا في المملكة”.

وأوضح أن التحدي الحقيقي في المحتوى التلفزيوني يكمن في الابتكار والمنافسة، ما يتطلب فرق عمل، وأفكارًا مميزة ترضي ذائقة جميع شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل بواقعية في تقييم برامجها، وهذا أحد أسباب نجاحها في دوراتها البرامجية.

4 مسارات

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون: هناك أربعة مسارات عملنا عليها في الدورة البرامجية وهي: الروحاني والإنساني والترفيهي، إضافة إلى المسابقات، كما حرصنا على تقديم أسماء جديدة في البرامج والدراما، وهذا جزء من مسؤولية الهيئة في تقديم أسماء جديدة، ونفتخر أن عددًا كبيرًا من النجوم السعوديين ظهروا عبر التلفزيون السعودي.

ووجه الحارثي شكره لمنسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي يعملون من أجل تحقيق النجاح الذي حققته الهيئة، وكذلك شركات ومؤسسات الإنتاج، التي وصفها بالشركاء.

وتضمنت الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اهتمامًا بمسار ابتكاري في تقديم أعمال إنسانية مختلفة، إذ يحقق النجم فايز المالكي أماني أبطال صغار يعانون من مشاكل صحية عبر برنامج أمنية، بينما يسلط برنامج خيرها بناسها الضوء على القصص الإنسانية لأبرز الشخصيات السعودية العاملة في القطاع الخيري.

ويعود برنامج مراحل للإعلامي علي العلياني عبر موسمه الثاني على شاشة SBC، بعد أن حقق في موسمه الأول نجاحًا كبيرًا ومشاهدات مليونية، بينما يحاور النجم سامي الجابر ضيوفه في برنامج “ذات” في موسمه الثاني على شاشة السعودية، بعد ما حقَّق البرنامج في موسمه الأول نجاحًا واسعًا.

وتقدم الهيئة عدة برامج دينية أهمها برنامج مساجد تاريخية الذي يرصد البعد الهندسي والإنشائي للمساجد التاريخية المطورة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وتوقف الهيئة الحياة الثقافية والاجتماعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر برنامج عين على مكة والمدينة، ويستعرض الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي قصص ومواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامج الأيام الخالدة، فيما يعرض برنامج نقوش إسلامية الذي يقدمه الدكتور عيد اليحيى، لاستعراض تاريخ النقوش الإسلامية في المدينة المنورة.

وفي الجانب الاجتماعي، يبث برنامج نخوة، الذي يعتمد في كل حلقة على أحد المشاهير الذي يتنكر تعيش في حالة الظلم أو سوء المعاملة، ويختبر ردود فعل الناس حول ما يتعرض إليه، حيث يحظى الأكثر إنسانية بمفاجأة من الشخص المشهور الذي يحتفل بنخوته، ويكشف عن هويته أثناء الحدث. في وقت يبث برنامج إعمار الأرض لتسليط الضوء على المشاريع التي تقوم برعايتها المملكة في الخارج.

ولم تغفل الدورة البرامجية الجديدة برامج المسابقات، لذلك سيكون المشاهد على موعد مع المسابقات عبر برنامجي المطانيخ من تقديم الثنائي الكوميدي هشام الهويش وشيماء سيف و”الكاش في الطريق” من تقديم مشاهير التيك توك المشاري العتيبي وسبايكي والفنانة هبة حسين.

ويأتي برنامج علوم الأولين في نسخته الرابعة، لرواية قصص التراث الشعبي والأمثال وأشهر الأبيات الشعرية مع تجسيد بعضها إلى مشاهد درامية حول الفترة الزمنية السابقة لتسهيل إدراكها على جيل الشباب، بينما تعرض برامج رياضية على غرار ملعب SBC لتحليل مباريات الدوري السعودي، ورياضة سكوب لتقديم الأخبار اليومية والتقارير والتحقيقات.

وتحرص الهيئة على تقديم عدة برامج بأفكار مطورة لاستعراض نماذج مجتمعية مختلفة، حيث تطل مي الصقير عبر برنامج “جسور” الذي يسرد قصصًا لسعوديين نجحوا في مجال عملهم خارج حدود الوطن، ويرصد محمد بن نحيت ريادة المملكة في مجالات عدة عبر برنامج “طويق”، فيما تقدم الهيئة برنامج شجعان الذي ينقل حياة سعوديين يمارسون وظائف صعبة وخطرة. وكذلك يعود برنامج “تجربة فريدة” لمنح مقيمين نجحوا في حياتهم العملية في السعودية سرد قصصهم.

ولهواة الطبخ، يعرض برنامج لعبة الشيف الذي يقوم على تحدٍ بين شخصين من هواة الطبخ، حيث يتم اختبار جودة الطبق من خلال تجهيز طبخة بطعم أفضل وتكلفة أقل.

وتقدم الهيئة في رمضان المقبل مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي قرة عينك الذي يجمع حياة الفهد وريم عبدالله، ويلامس المسلسل الذي يبث على القناة السعودية العديد من فئات المجتمع، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي برودكات، ونتفلوركس اللذين يعرضان على شاشة SBC حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي.

وتأتي الدورة البرامجية امتدادًا للدورات البرامجية السابقة وما تحقق فيها من نجاح وتحول نوعي في الأعمال المقدمة، والتي تركز بشكل أساسي على المحتوى المحلي، حيث راعت الهيئة في اختيار البرامج والأعمال الدرامية تقييم المشاهدين للمحتوى الأكثر رواجًا والدراسات التي قامت بها بعد كل دورة برامجية سابقة.