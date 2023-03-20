شكرا لقرائتكم الطب النفسي لا يعترف بـ الكوتشنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الأخصائية النفسية نوف القنيبط، الطب النفسي السلوكي والدوائي لا يعترف بشيء اسمه “الكوتشينج”، ولا صحة له وليس له تصنيف لا في وزارة الصحة ولا الهيئة السعودية ولا بالاختبارات ولا التصنيفات.

معاناة المرضى

وأردف نوف القنيبط، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الذين يمارسون ما يسمى بالعلاج الروحي يزيدون من معاناة المرضى.

وأكدت الأخصائية النفسية، أن الكثير يذهبون إلى “الكوتشيج” لكونه أقل ماديًّا من الطبيب النفسي، لكن للأسف يتم تشخيصهم بطريقة خاطئة، وفي النهاية لا يحصل المريض النفسي على العلاج الصحيح وتظل حالتهم كما هي دون تحسن.