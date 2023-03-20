2050 تسترا في الأسواق والمسالخ - #عاجل

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 2050 حالة تستر، بينما بلغت مخالفات أسواق النفع العام 3 آلاف مخالفة، و1000 مخالفة في المسالخ، من خلال تنفيذ 50 ألف جولة رقابية على الأسواق خلال 5 أشهر، وجرى تنفيذ 20 ألف جولة على المسالخ، وتجهيز 12 مختبرا لفحص متبقيات المبيدات.

680 حالة

بلغ إجمالي الجولات التفتيشية المنفذة في حملة تراثنا البيئي خلال أسبوع 1655 جولة رقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي، ورصد 680 حالة عدم التزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، منها 3 حالات خطيرة تم تحويلها إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي المفتشين في الحملة 108 مفتشين ومفتشات.

التزام بيئي

نفذ المركز الوطني للالتزام البيئي في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حتى بداية الشهر الحالي 1070 جولة رقابية، وبلغ إجمالي التصاريح والتراخيص المنفذة 145 ترخيصا، وضبط 403 حالات عدم التزام بيئي، وتصدر فرع الرياض التصاريح والجولات بـ482 جولة وتصريحا، وفرع مكة المكرمة ثانيا بـ162 جولة وتصريحا، وفرع الشمالية ثالثا بـ110 جولات وتصاريح، وفرع الجنوبية رابعا بـ90 جولة وتصريحا، وفرع المدينة المنورة خامسا بـ82 جولة وتصريحا، وفرع الشرقية سادسا بـ81 جولة وتصريحا، وفرع جازان سابعا بـ63 جولة وتصريحا.

جولات وحملات

2050 حالة تستر بيئي

3 آلاف مخالفة لأسواق النفع العام

1000 مخالفة للمسالخ

50 ألف جولة رقابية على الأسواق

20 ألف جولة رقابية على المسالخ

680 جولة في حملة التراث البيئي

680 حالة عدم التزام في الحملة

108 مفتشين في الحملة

1070 جولة رقابية بيئية

إصدار 145 تصريحا

403 حالات عدم التزام بيئي

الأكثر جولات وتصاريح:

الرياض: 482

مكة: 162

الشمالية: 110

الجنوبية: 90

المدينة: 82