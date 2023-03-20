2050 تسترا في الأسواق والمسالخ - #عاجل

680 حالة
بلغ إجمالي الجولات التفتيشية المنفذة في حملة تراثنا البيئي خلال أسبوع 1655 جولة رقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي، ورصد 680 حالة عدم التزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، منها 3 حالات خطيرة تم تحويلها إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي المفتشين في الحملة 108 مفتشين ومفتشات.
التزام بيئي
نفذ المركز الوطني للالتزام البيئي في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حتى بداية الشهر الحالي 1070 جولة رقابية، وبلغ إجمالي التصاريح والتراخيص المنفذة 145 ترخيصا، وضبط 403 حالات عدم التزام بيئي، وتصدر فرع الرياض التصاريح والجولات بـ482 جولة وتصريحا، وفرع مكة المكرمة ثانيا بـ162 جولة وتصريحا، وفرع الشمالية ثالثا بـ110 جولات وتصاريح، وفرع الجنوبية رابعا بـ90 جولة وتصريحا، وفرع المدينة المنورة خامسا بـ82 جولة وتصريحا، وفرع الشرقية سادسا بـ81 جولة وتصريحا، وفرع جازان سابعا بـ63 جولة وتصريحا.
جولات وحملات
2050 حالة تستر بيئي
3 آلاف مخالفة لأسواق النفع العام
1000 مخالفة للمسالخ
50 ألف جولة رقابية على الأسواق
20 ألف جولة رقابية على المسالخ
680 جولة في حملة التراث البيئي
680 حالة عدم التزام في الحملة
108 مفتشين في الحملة
1070 جولة رقابية بيئية
إصدار 145 تصريحا
403 حالات عدم التزام بيئي
الأكثر جولات وتصاريح:
الرياض: 482
مكة: 162
الشمالية: 110
الجنوبية: 90
المدينة: 82
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