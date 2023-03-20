بسبب الغلاء مستهلكون يشترون اللحم بالكيلو - #عاجل

شهدت أسعار المواشي بسوق جدة ارتفاعا ملحوظا، وسط شكاوى من المستهلكين جراء الارتفاع المبالغ فيه، في الوقت الذي برر عدد من تجار المواشي سبب الارتفاع إلى كثرة الطلب قبل رمضان، بينما اضطر العديد من المستهلكين لشراء اللحوم بالكيلو، لعدم قدرتهم على شراء ذبيحة كاملة.

ومن خلال جولة ميدانية لـ «دوت الخليج» على أسواق الأغنام بجدة، تصدر الحري الأسعار حيث تراوح بين 1800و1900 ريال، وهو الأكثر طلبا للمستهلكين، وكان سعر النعيمي 1600 إلى 1700 ريال، وبلغ سعر السواكني الصغير 1000 ريال بينما كان سعر السواكني الكبير 1700 ريال.

3 مسالخ

أكدت مصادر في أمانة جدة لـ«دوت الخليج» أن سوق الأنعام الآلي ومسالخ جدة، جاهزة لاستقبال المستهلكين الراغبين في شراء الذبائح لشهر رمضان، وهناك 3 مسالخ تستقبل المستهلكين، وهي مسلخ جدة الرئيسي بحي النخيل، بطاقة استيعابية 5000 ألف رأس للوردية، ومسلخ سوق الأنعام المركزي بطاقة 5000 ألف رأس، ومسلخ الخمرة، فيما خصصت الأمانة أطباء بيطريين للإشراف على الذبائح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للمستهلك، وشددت الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

تدخل رقابي

أرجع سالم اليامي تاجر أغنام ارتفاع الأسعار إلى كثرة الطلب، خاصة على الحري، بينما يأتي في المرتبة الثانية السواكني، ثم النعيمي، وأكد مستهلكون أن جشع التجار واستغلالهم لقرب موسم رمضان، سبب رفع الأسعار بشكل غير منطقي، داعين إلى تدخل الجهات الرقابية لوضع أسعار محددة للذبائح خلال المواسم، حتى لا يسمح بالتلاعب بالأسعار من قبل التجار، في الوقت الذي ما زال عدد من التجار يعرضون أغنامهم في سياراتهم، بالقرب من مسلخ جدة الرئيسي بحي النخيل، ما دعا تجار المواشي للمطالبة بمنع عرض المواشي على الطرقات، والتي يسوقها عدد من الأشخاص من مربي الأغنام، موضحين أنه لابد من وجود رقابة مشددة على هذه السيارات، التي تتصيد المستهلكين بعيدا عن أعين الرقابة.

الملاحم أفضل

في الوقت الذي أصبح تردد المستهلكين على محلات الملاحم متزايدا في الأيام القليلة قبل دخول شهر رمضان، وأكد عدد من المستهلكين أن شراء اللحوم من الملاحم أفضل سعرا من حيث قدرتهم الشرائية، إذ يباع حاليا كيلو الحري بـ 120 ريالا الدرجة الاولى، أما الدرجة الثانية فالسعر 55 ريالا لليكلو، أما الدرجة الثالثة فالسعر 45 ريالا، ولحم العجل الكيلو 70 ريالا، ولحم مفروم عجل 65 ريالا، ولحم مفروم غنم 70 ريالا.

رفع جاهزية

من جهته تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، سير الأعمال في مسالخ منطقة مكة المكرمة، ووقف على جاهزية المسالخ بالعاصمة المقدسة، والاطلاع على استعدادات شهر رمضان، وأعلن مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، جاهزية المسالخ بالمنطقة وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لاستقبال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ خلال رمضان والتي تتمثل في رفع جاهزية القصابين، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال شهر رمضان.

أسعار المواشي بسوق جدة

الحري

1800و1900 ريال

النعيمي

1600 إلى 1700 ريال

السواكني الصغير

1000 ريال

السواكني الكبير

1700 ريال