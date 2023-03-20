1632 بحارا سعوديا يجوبون المحيطات

سفن وناقلات
5 إسهامات محققة للبحريين
%25 زيادة البحارين السعوديين
1632 بحارًا يجوبون محيطات العالم
14.6 مليون طن حمولة طنية
اعتماد 6 جهات متخصصة بالتدريب
435 سفينة وطنية
14 سفن الصيد
11 سفن نقل البضائع العامة
130 سفن الخدمات البحرية
121 قاطرات
9 سفن ناقلات المواد السائبة
57 سفينة ناقلات النفط
37 سفينة تنقل المواد الكيميائية
3200 شهادة تأهيل بحري
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