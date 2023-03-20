1632 بحارا سعوديا يجوبون المحيطات

يجوب 1632 بحارًا سعوديا محيطات العالم، بزيادة 25% العام الماضي، فيما كشف تقرير للهيئة العامة للنقل، أن إجمالي السفن الوطنية، التي تحمل العلم السعودي بلغ 435 سفينة، منها 57 سفينة ناقلة نفط، و37 ناقلة لمواد كيميائية، و2 ناقلة للغاز المسال، و11 سفينة نقل بضائع عامة، و11 سفينة دحرجة، و5 سفن بحث، و9 سفن الدحرجة للركاب، و121 قاطرات، و130 سفن الخدمات البحرية، و9 ناقلات المواد السائبة، و14 سفن صيد، و29 سفن أخرى، كما جرت المصادقة على 3200 شهادة تأهيل بحري للدورات المقدمة. سفن وناقلات 5 إسهامات محققة للبحريين %25 زيادة البحارين السعوديين 1632 بحارًا يجوبون محيطات العالم 14.6 مليون طن حمولة طنية اعتماد 6 جهات متخصصة بالتدريب 435 سفينة وطنية 14 سفن الصيد 11 سفن نقل البضائع العامة 130 سفن الخدمات البحرية 121 قاطرات 9 سفن ناقلات المواد السائبة 57 سفينة ناقلات النفط 37 سفينة تنقل المواد الكيميائية 3200 شهادة تأهيل بحري



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