شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السعودي: سندعم الأندية لحل القضايا أمام الفيفا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن نية الوزارة من أجل دعم كافة الأندية التي تعاني من أزمات وقضايا دولية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم في شأن المحترفين الأجانب.

وأكد وزير الرياضة السعودي في تصريحات له مساء اليوم أنه لا بد من أن يعلم الجميع أن هذه المشكلة يعاني منها جميع الأندية العالمية وليست الأندية السعودية فقط.

وأضاف وزير الرياضة السعودي قائلا: "هناك أندية عريقة وكبيرة حول العالم تواجه مشاكل مالية تخص مثل هذه القضايا".

تصريحات وزير الرياضة السعودي عن سعيه لحل أزمات الأندية مع الفيفا

وأوضح الأمير بن عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الوزارة ستعمل بكل حرص على تقديم الأندية كافة المستندات والأوراق المطلوبة لدعمها في القضايا التي تواجهها لحل هذه الأزمات.

وختم بأن الوزارة سوف تعالج كل هذه القضايا بإزالة كافة العقبات على طريق تطور الأندية.