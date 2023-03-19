84 كجم قات في مركبة مواطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان بمواطن في حوزته 84 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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