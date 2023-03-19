تسهيل فرص القبول للمبتعثين في الجامعات المرموقة

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وأطلقت الوزارة أمس الأول ملتقى تأهيل المبتعثين افتراضيا عبر تقنيات الاتصال المرئي، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان وبحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري.
وأكد وزير التعليم في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يحظى بدعم غير محدود من القيادة، موضحا أن استراتيجية الابتعاث التي أطلقها برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 - تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وسد حاجة السوق في قطاعات الدولة ومشاريعها ومبادراتها الواعدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير عمليات الشراكة مع أفضل المؤسسات التعليمية في العالم لتهيئة فرص القبول للمبتعثين في الجامعات المرموقة.
ويهدف الملتقى إلى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح المنصات والخدمات الالكترونية بخدمات الابتعاث، إضافة إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وأخيرا إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات. ويشتمل ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
أهداف الملتقى
- الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث
- شرح المنصات والخدمات الالكترونية بخدمات الابتعاث
- التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث
- إكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني
- إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات
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