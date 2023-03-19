شكرا لقرائتكم خبر تكريم 3 سعوديين تصدروا مسابقة جمعية القلب الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس متدربي برنامج زمالة أمراض القلب لدى الكبار في البورد السعودي، الذين حققوا المركز الأول باسم المملكة في المسابقة العلمية في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية في نيوأورلينز.

والتقى الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان في مقر الهيئة بمدينة الرياض الفائزين الثلاثة وهم: الدكتور محمد الحسن والدكتور إبراهيم الحربي والدكتور أحمد الهيضل، يرافقهم ممثل الجمعية في السعودية الاستشاري أول قسطرة الشرايين والصمامات الدكتور محمد البارقي، ورئيس برنامج تدريب القلب للكبار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أحمد المصطفى.

وأشار الأمين العام للهيئة إلى مكانة التدريب الصحي وأهميته في رفع جودة الرعاية الصحية، مقدما شكره وتقديره لوزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على جهوده التي يبذلها حتى تتحقق هذه الإنجازات واهتمامه الحثيث بمخرجات برامج البورد السعودي.

وأضاف الأمين العام خلال لقائه الفائزين أن التدريب الصحي حقق قفزات نوعية من ناحية جودة التدريب والمخرجات، واليوم نرى أبناءنا يعكسون هذا التطور في إنجاز غير مستغرب عليهم، نظرا إلى أن برامج البورد السعودي تضاهي برامج التدريب الصحي الدولية.

من جهته عبر الفائزون عن اعتزازهم وشكرهم للقيادة على ما يحظون به من رعاية واهتمام، مقدرين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودها في مجال التدريب الصحي ودعمها المستمر لبرامج البورد السعودي.

الفائزون الثلاثة

الدكتور محمد الحسن

متدرب زمالة أمراض القلب لدى الكبار في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض

الدكتور إبراهيم الحربي

متدرب زمالة أمراض القلب لدى الكبار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض

الدكتور أحمد الهيضل

متدرب زمالة القلب لدى الكبار في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض