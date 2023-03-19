فصل الربيع يبدأ غدا ويستمر 92 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحدث الاعتدال الربيعي غدا 21 مارس عند الـ12:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفق الجمعية الفلكية بجدة، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبداية فصل الخريف في النصف الجنوبي.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على منطقة الاستواء، وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساو على نصفي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة شمس مائلة، تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين.

وأشار إلى أن الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس «ظاهريا» خط الاستواء السماوي، منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء, مبينا أنه وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض.

وأضاف: «السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة ، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق.

فصل الربيع

