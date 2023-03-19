تمديد فترة القبول في دبلومات جامعة بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت جامعة بيشة فترة القبول والتسجيل بالدبلومات ذات الرسوم (مسائي) بالكلية التطبيقية للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ، حيث تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأشارت الجامعة إلى أن الدبلومات المتاح القبول بها تشمل: دبلوم إدارة الموارد البشرية (دبلوم مشارك، وستكون الدراسة متاحة للبنين والبنات في بيشة والنماص وبلقرن للبنين والبنات لمدة سنة دراسية (3 فصول).

وذكرت أن دبلوم البرمجة والتطبيقات، ودبلوم الإدارة المالية المصرفية، ودبلوم التسويق والتجارة الالكترونية، ستكون الدراسة بها في بيشة (بنين - بنات)، مبينة أن الشهادة الممنوحة للدارسين دبلوم متوسط، ومدت الدراسة تستمر لسنتين دراسية (6 فصول) لكل دبلوم.