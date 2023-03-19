شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة القبول في دبلومات جامعة بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الجامعة إلى أن الدبلومات المتاح القبول بها تشمل: دبلوم إدارة الموارد البشرية (دبلوم مشارك، وستكون الدراسة متاحة للبنين والبنات في بيشة والنماص وبلقرن للبنين والبنات لمدة سنة دراسية (3 فصول).
وذكرت أن دبلوم البرمجة والتطبيقات، ودبلوم الإدارة المالية المصرفية، ودبلوم التسويق والتجارة الالكترونية، ستكون الدراسة بها في بيشة (بنين - بنات)، مبينة أن الشهادة الممنوحة للدارسين دبلوم متوسط، ومدت الدراسة تستمر لسنتين دراسية (6 فصول) لكل دبلوم.
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