لقاء يناقش استراتيجية شراكات فنون الطهي

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ويتناول اللقاء عرضا تعريفيا باستراتيجية الهيئة التي تعتمد عليها جميع الشراكات المحلية والدولية لتنمية ودعم قطاع الطهي بالمملكة، إلى جانب توضيح طريقة طلب الشراكة الأحادية والمتعددة القطاعات، واستعراضا لآلية البدء بشراكة سواء بمذكرة تفاهم أو بدونها، وكيفية توقيع مذكرة تفاهم بما يخدم القطاع، فضلا عن استعراض أنواع الشراكات القائمة لهيئة فنون الطهي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنظيمها دوريا؛ كنافذة اتصالية مفتوحة تعزز التواصل مع المهتمين في قطاع الطهي في المملكة، وتخلق من خلالها مساحة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة به، سعيا منها إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي قد تواجه الممارسين والمستثمرين في هذا القطاع بالمملكة.
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