شكرا لقرائتكم خبر لقاء يناقش استراتيجية شراكات فنون الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة فنون الطهي اليوم لقاء مفتوحا بعنوان «نظم الشراكات في الهيئة»، والذي ستلتقي من خلاله بالمهتمين والممارسين في قطاع فنون الطهي بالمملكة، إلى جانب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي؛ لتعريفهم بالشراكات التي تنتهجها، وأنظمة التعامل معها، وأثرها في تنمية القطاع.

ويتناول اللقاء عرضا تعريفيا باستراتيجية الهيئة التي تعتمد عليها جميع الشراكات المحلية والدولية لتنمية ودعم قطاع الطهي بالمملكة، إلى جانب توضيح طريقة طلب الشراكة الأحادية والمتعددة القطاعات، واستعراضا لآلية البدء بشراكة سواء بمذكرة تفاهم أو بدونها، وكيفية توقيع مذكرة تفاهم بما يخدم القطاع، فضلا عن استعراض أنواع الشراكات القائمة لهيئة فنون الطهي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنظيمها دوريا؛ كنافذة اتصالية مفتوحة تعزز التواصل مع المهتمين في قطاع الطهي في المملكة، وتخلق من خلالها مساحة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة به، سعيا منها إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي قد تواجه الممارسين والمستثمرين في هذا القطاع بالمملكة.