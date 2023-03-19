استقصاء التهديدات يتصدر 6 خدمات لتعزيز الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني منظومتها بـ 6 خدمات جديدة تتصدرها، استقصاء التهديدات السيبرانية، وكذلك التمكين السيبراني. جاء ذلك خلال الملتقى الوطني للأمن السيبراني في نسخته الأولى تحت شعار «الأمن السيبراني دفاع وتمكين وتنمية» والذي نظمته الهيئة أمس، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة، وبمشاركة نحو 1000 مختص في مجال الأمن السيبراني يمثلون 500 جهة وطنية في المملكة.

ويشتمل الملتقى على 7 جلسات حوارية تناقش أهمية تعزيز تكامل الجهود في منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ومواجهة تحديات قطاع الأمن السيبراني، متطرقة إلى تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه، فضلا عن بحث سبل تعزيز دعم الشركات الناشئة في الجال ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار، كما تسلط الضوء على أفضل الممارسات الحديثة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة، ومستقبل تمكين عمل المرأة في القطاع.

وكشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال الملتقى عن 6 إطلاقات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، شملت خدمات استقصاء التهديدات السيبرانية، وإضافة خدمات جديدة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، وحزمة التمكن السيبراني، والبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني «آمن» بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إضافة إلى النسخة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وبرنامج الابتكار في الأمن السيبراني «سايبرك الابتكار» بالتعاون مع شركة نيوم والشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».

وأوضحت الهيئة أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى رفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في القطاع، لافتة إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية لتعزيز أمن الفضاء السيبراني باعتباره أولوية وطنية لحماية المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية في المملكة.

وصاحب عقد الملتقى إطلاق معرض تفاعلي استعرضت من خلاله الهيئة جانبا من جهودها في تنمية القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والتعريف بخدمات التمكين السيبراني التي من شأنها الإسهام في تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ودورها في تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع، فضلا عن الخدمات التي تتيحها في مجال التوعية السيبرانية.

6 إطلاقات لتعزيز المنظومة:

