شكرا لقرائتكم خبر استقبال 20,013 حالة عقم في بريدة خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال العام الماضي 2022م، 20013 حالة.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المركز أجرى في العام الماضي 486 عملية حقن مجهري، في حين كان عدد عمليات استخلاص الحيوانات المنوية 64 عملية، فيما نفذ المركز 481 عملية إرجاع للأجنة، و242 عملية تلقيح صناعي، إضافة إلى إجراء 219 عملية تنظير داخل الرحم.

وبين أن مجموع التحويلات لمركز علاج العقم في المستشفى التخصصي ببريدة خلال العام الماضي بلغ 2399 تحويلا، كان منها 33% من داخل منطقة القصيم، في حين بلغت النسبة من خارج المنطقة 67%، فيما كانت نسبة الحمل الإيجابية في الحالات المستفيدة من خدمات المركز 44 %.

يذكر أن المركز أسهم خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات طبية إيجابية ومبهجة للمرضى، بمشاركة الفريق الطبي المتخصص بالمركز الذي

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