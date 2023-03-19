تسخير الإمكانات التقنية والبشرية لتقديم أجود الخدمات بالمسجد الحرام

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وأكدت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، جاهزية الوكالات النسائية، لتقديم أرقى وأجود الخدمات النسائية، مشيرة إلى جاهزية المصليات النسائية والأروقة وجنبات المسجد الحرام، ونوعية الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات بالشهر الفضيل في مختلف الجوانب الإدارية الميدانية، إذ خصصت الوكالة عدة إدارات ووحدات تُعنى بتقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن، باللغات العالمية وتنظيم حركة تفويج الحشود داخل المسجد الحرام وخارجه، سواء بالساحات أو في منطقة المسعى، وصولا إلى البوابات المخصصة للنساء، ثم استكمال تفويجهن للمصليات وصحن المطاف، لتأدية عباداتهن بكل يسر وسهولة، مع اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنات والخدمات التي تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.
وأفادت بأن الوكالة تُعنى بتطهير وتعقيم المصليات النسائية، في بيئة تعبدية آمنة ومريحة وأجواء روحانية، وتوفير ماء زمزم المبارك بالعبوات المغلقة أو بالحافظات المبردة وغير المبردة، إضافة إلى قياس رضا القاصدات عن الخدمات النسائية، وتحوير دورها في تجويد الخطط التطويرية.
من جهة أخرى، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأول، حزمة من خدماتها النوعية لقاصدي البيت العتيق من المعتمرين وضيوف الرحمن.
خدمات مقدمة للمعتمرين والمصلين
- توزيع الكتيبات والمطويات لـ1.600 مستفيد
- تقديم التوعية الرقمية لـ20.000 مستفيد
- 100.000 مستفيد من التوعية الميدانية
- خدمات تطوعية لـ19.200 مستفيد
- خدمة التطويف لـ2.150 مستفيدا استخدام 130.000 لتر من المطهرات
- 3.000 لتر من المعطرات
- 31.600 لتر لتعقيم السجاد
- 4.300 لتر من معقمات الأيدي
- 4.100 لتر من التعقيم بالروبوتات
- 4.000 لتر من التعقيم بالبايوكير
- 33.400 لتر لتعقيم الأسطح
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