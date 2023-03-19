شكرا لقرائتكم خبر تسخير الإمكانات التقنية والبشرية لتقديم أجود الخدمات بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتأهب الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والإدارات التابعة لها لتقديم أرقى وأجود الخدمات النسائية بالحرم المكي خلال موسم رمضان، وتوفير كل الإمكانات التقنية والبشرية إداريا وميدانيا، لتعكس الصورة المشرفة والمأمولة لولاة الأمر.

وأكدت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود، جاهزية الوكالات النسائية، لتقديم أرقى وأجود الخدمات النسائية، مشيرة إلى جاهزية المصليات النسائية والأروقة وجنبات المسجد الحرام، ونوعية الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات بالشهر الفضيل في مختلف الجوانب الإدارية الميدانية، إذ خصصت الوكالة عدة إدارات ووحدات تُعنى بتقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن، باللغات العالمية وتنظيم حركة تفويج الحشود داخل المسجد الحرام وخارجه، سواء بالساحات أو في منطقة المسعى، وصولا إلى البوابات المخصصة للنساء، ثم استكمال تفويجهن للمصليات وصحن المطاف، لتأدية عباداتهن بكل يسر وسهولة، مع اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنات والخدمات التي تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

وأفادت بأن الوكالة تُعنى بتطهير وتعقيم المصليات النسائية، في بيئة تعبدية آمنة ومريحة وأجواء روحانية، وتوفير ماء زمزم المبارك بالعبوات المغلقة أو بالحافظات المبردة وغير المبردة، إضافة إلى قياس رضا القاصدات عن الخدمات النسائية، وتحوير دورها في تجويد الخطط التطويرية.

من جهة أخرى، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأول، حزمة من خدماتها النوعية لقاصدي البيت العتيق من المعتمرين وضيوف الرحمن.

خدمات مقدمة للمعتمرين والمصلين

