تهيئة 812 جامعا ومسجدا بنجران

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الفرع أجرى جولات ميدانية على جوامع ومساجد المنطقة من خلال فرق ميدانية للوقوف عليها وتحديد احتياجاتها، حيث تم تنظيف هذه المساجد وصيانتها شملت المايكروفونات والإضاءة، وتزويد الجوامع والمساجد بنسخ المصحف الشريف، وكذلك الإشراف الفني على مواقع تفطير الصائمين التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
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