تهيئة 812 جامعا ومسجدا بنجران

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال شهر رمضان، من خلال تهيئة 812 جامعا ومسجدا في نجران ومحافظاتها، حيث شملت 167 جامعاً ومسجدًا في شرورة، و176 جامعا ومسجدا في يدمه، و 4 جوامع ومساجد في ثار، و23 مسجدا وجامعا في حبونا، و16 مسجدا وجامعا في بدر الجنوب، و10 جوامع ومساجد في خباش.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الفرع أجرى جولات ميدانية على جوامع ومساجد المنطقة من خلال فرق ميدانية للوقوف عليها وتحديد احتياجاتها، حيث تم تنظيف هذه المساجد وصيانتها شملت المايكروفونات والإضاءة، وتزويد الجوامع والمساجد بنسخ المصحف الشريف، وكذلك الإشراف الفني على مواقع تفطير الصائمين التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.