تعاون بين التدريب التقني والشؤون البلدية

ومثّل من جانب المؤسسة في التوقيع نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة المهندس عبد الله بن سعد الكثيري، فيما وقعها من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية هاشم بن إبراهيم الفواز.
وتأتي الاتفاقية لتسهم في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، وذلك بالإعلان عنها من خلال بوابة فرص، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لتحقيق توجهات رؤية 2030.
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