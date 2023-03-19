تعزيز قدرات فرق الاستجابة

أنهت وزارة الصحة - ممثلة بوكالة الصحة العامة- تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج التنفيذي لتعزيز قدرات فرق الاستجابة الميدانية السريعة في المملكة بالتعاون مع المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية، بشراكة مع منظمة CRDF العالمية.

وجرى - خلال المرحلة الأولى المنعقدة في المدة من 5 إلى 16 مارس الجاري- إقامة ورشة عمل، بدأت بورشة عمل حول إدارة تقييم قدرة فريق الاستجابة السريعة، ثم ورشة إدارة فريق الاستجابة السريعة، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية.

وأوضحت «الصحة» أن هذه المرحلة تهدف لتعزيز القدرات لمواجهة مخاطر الصحة العامة من خلال ورش العمل، وتقييم الوضع الراهن، وكتابة السياسات والإجراءات، ومشاركة أصحاب العلاقة من القادة في تصور البرنامج ونقاط الالتقاء والتعاون من خلاله.