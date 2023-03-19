السعودية اليوم / الملتقى الوطني للأمن السيبراني يستعرضُ خدمات البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أكد المدير العام للبوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" محمد العصيمي، أن عدد المستفيدين من البوابة بلغ أكثر من 1400 مستفيد، مستعرضاً العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب المعلومات الاستقصائية عن التهديدات المحلية والعالمية، حيث يتم ربطها وتصنيفها بحسب احتياجات المستفيدين؛ مما يسهم في مساعدة الجهات لاتخاذ الإجراءت الاستباقية من خلال التحديثات اللحظية للتهديدات.

جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الأولى للملتقى الوطني للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, تحت شعار "الأمن السيبراني: دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية"، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الشركة

وأكد المشاركون أن بوابة "حصين" تسهم في تعزيز الأمن السيبراني للعديد من المنصات من خلال إيجاد آلية لتبادل ومشاركة البيانات مع الجهات الوطنية الأخرى.

كما تناولت فعاليات الملتقى جلسة التهديدات الناشئة والصمود السيبراني بمشاركة المدير التنفيذي للأمن السيبراني في نيوم مسفر المسفر، ومدير الأمن السيبراني في شركة "شنايدر إلكتريك" عبدالرحمن المسفر، ومدير عام الأمن السيبراني في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أحمد المالكي، والمستشار والباحث في التحقيق الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث السيبرانية الدكتور فهد سلامة، ومدير خدمات الأمن السيبراني في أرامكو السعودية سعيد السعيد.

وتطرق المشاركون إلى آلية التقنيات الناشئة الحديثة في كشف الثغرات، والوصول لها بطريقة أسرع، حيث تسهم برامج الحماية بدورها من الهجمات دون تدخل بشري.

// انتهى //

22:06ت م

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الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأكد المدير العام للبوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين" محمد العصيمي، أن عدد المستفيدين من البوابة بلغ أكثر من 1400 مستفيد، مستعرضاً العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب المعلومات الاستقصائية عن التهديدات المحلية والعالمية، حيث يتم ربطها وتصنيفها بحسب احتياجات المستفيدين؛ مما يسهم في مساعدة الجهات لاتخاذ الإجراءت الاستباقية من خلال التحديثات اللحظية للتهديدات.جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الأولى للملتقى الوطني للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, تحت شعار "الأمن السيبراني: دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية"، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" حمد الخلف، ومدير عام الأمن السيبراني في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدر العيسى، ومدير عام الأمن السيبراني في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محمد المطيري، وكبير مسؤولي الأمن السيبراني في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" محمد عجيمي.وأكد المشاركون أن بوابة "حصين" تسهم في تعزيز الأمن السيبراني للعديد من المنصات من خلال إيجاد آلية لتبادل ومشاركة البيانات مع الجهات الوطنية الأخرى.كما تناولت فعاليات الملتقى جلسة التهديدات الناشئة والصمود السيبراني بمشاركة المدير التنفيذي للأمن السيبراني في نيوم مسفر المسفر، ومدير الأمن السيبراني في شركة "شنايدر إلكتريك" عبدالرحمن المسفر، ومدير عام الأمن السيبراني في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أحمد المالكي، والمستشار والباحث في التحقيق الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث السيبرانية الدكتور فهد سلامة، ومدير خدمات الأمن السيبراني في أرامكو السعودية سعيد السعيد.وتطرق المشاركون إلى آلية التقنيات الناشئة الحديثة في كشف الثغرات، والوصول لها بطريقة أسرع، حيث تسهم برامج الحماية بدورها من الهجمات دون تدخل بشري.// انتهى //22:06ت م0194

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