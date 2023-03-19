السعودية اليوم / الملتقى الوطني للأمن السيبراني يتناولُ تحديات وحوكمة الأمن السيبراني المؤسسي



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

عقد الملتقى الوطني للأمن السيبراني ضمن فعالياته، جلسة حوارية حملت عنوان "الأمن السيبراني المؤسسي الحوكمة والتحديات" وذلك بمشاركة مدير إدارة الأمن السيبراني بوزارة الدفاع المهندس باسم الجهني، ومدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض عبدالمحسن العيبان، ومدير الإدارة العامة لأمن المعلومات في وزارة الداخلية الدكتور سعود العتيبي، ونائب الرئيس للأمن السيبراني في الشركة العربية

وأوضح مدير إدارة الأمن السيبراني بوزارة الدفاع المهندس باسم الجهني أن استمرارية القدرات البشرية المؤهلة لإدارة التخصصات السيبرانية تُعد ضمن التحديات التي تواجه القطاع السيبراني، مؤكداً أهمية وضع الأطر لفهم المخاطر المتوقعة من صاحب الصلاحية لمساعدة أصحاب المشاريع والإدارات في فهم المعلومات كافة؛ مما يسهم في العمل بشكل متكامل وموحَّد.

فيما بيَّن مدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض عبدالمحسن العيباني، أن تغيير الثقافة وتطوير التفكير السيبراني في المجتمع والتوعية الأمنية تعد ضمن أبرز التحديات التي يجب العمل عليها، إضافة إلى نشر التوعية بين الأفراد لفهم المخاطر السيبرانية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقوم بدعم وتمكين مختلف الجهات في القطاع السيبراني.

بدوره، شدد مدير الإدارة العامة لأمن المعلومات في وزارة الداخلية الدكتور سعود العتيبي، على ضرورة بناء القدرات الوطنية في القطاع الأمني والعام، منوهاً بجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في سد الفجوة لتلبية الاحتياجات السيبرانية المتسارعة، إلى جانب أهمية بناء الشراكات داخلياً وخارجياً؛ مما يسهم في توحيد الجهود.

من جانبه، تناول نائب الرئيس للأمن السيبراني في الشركة العربية السعودية للتعدين جاد عبدالسلام التحديات التي تواجه النطاق الصناعي، مبيناً أن التحدي يبدأ من فهم التحديات وكيفيتها وطريقة التعامل معها، مؤكداً أن مجال الأمن السيبراني يُعد من أخطر التحديات التي تواجه المنشآت، إذْ يجب العمل على تطوير أدواته داخل المنشآت لمواجهة التحديات، إضافة إلى أهمية وجود خارطة طريق لموظفي الأمن السيبراني ومعرفة جميع الخطوط العريضة، فضلًا عن وجود إستراتيجيات واضحة من شأنها أن تضمن استمرارية العمل والتطور للوصول إلى الأهداف السيبرانية.

وأشار مدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فهد القرني - خلال حديثه- إلى أن الاقتصادات الواعدة الحالية هي اقتصادات تعنى بالبيانات والتحليلات، مؤكداَ أن الحوكمة و التوجه التي تسير عليها المنظمات تعد من ضمن التحديات التي تواجه الأمن السيبراني، مع أهمية التقييم التي تمر بأكثر من مرحلة؛ ومنها تحليل البيانات ومستخدميها.

وأكد أن تنظيم الضوابط والاستجابة لكل الإجراءات والمتغيرات، إضافة إلى التدريب والتوعية لجميع المستخدمين سيرتقي بالبيئة السيبرانية إلى مراحل متقدمة نحو الوصول إلى الأهداف المرسومة، مشددًا على ضرورة تكاتف فرق العمل؛ سواء في الإدارات الداخلية أم على مستوى الجهات الأخرى، التي ستحقق النجاحات المأمولة في المجال السيبراني.

// انتهى //

21:55ت م

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الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسعقد الملتقى الوطني للأمن السيبراني ضمن فعالياته، جلسة حوارية حملت عنوان "الأمن السيبراني المؤسسي الحوكمة والتحديات" وذلك بمشاركة مدير إدارة الأمن السيبراني بوزارة الدفاع المهندس باسم الجهني، ومدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض عبدالمحسن العيبان، ومدير الإدارة العامة لأمن المعلومات في وزارة الداخلية الدكتور سعود العتيبي، ونائب الرئيس للأمن السيبراني في الشركة العربية السعودية للتعدين جاد عبدالسلام، ومدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فهد القرني.وأوضح مدير إدارة الأمن السيبراني بوزارة الدفاع المهندس باسم الجهني أن استمرارية القدرات البشرية المؤهلة لإدارة التخصصات السيبرانية تُعد ضمن التحديات التي تواجه القطاع السيبراني، مؤكداً أهمية وضع الأطر لفهم المخاطر المتوقعة من صاحب الصلاحية لمساعدة أصحاب المشاريع والإدارات في فهم المعلومات كافة؛ مما يسهم في العمل بشكل متكامل وموحَّد.فيما بيَّن مدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض عبدالمحسن العيباني، أن تغيير الثقافة وتطوير التفكير السيبراني في المجتمع والتوعية الأمنية تعد ضمن أبرز التحديات التي يجب العمل عليها، إضافة إلى نشر التوعية بين الأفراد لفهم المخاطر السيبرانية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقوم بدعم وتمكين مختلف الجهات في القطاع السيبراني.بدوره، شدد مدير الإدارة العامة لأمن المعلومات في وزارة الداخلية الدكتور سعود العتيبي، على ضرورة بناء القدرات الوطنية في القطاع الأمني والعام، منوهاً بجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في سد الفجوة لتلبية الاحتياجات السيبرانية المتسارعة، إلى جانب أهمية بناء الشراكات داخلياً وخارجياً؛ مما يسهم في توحيد الجهود.من جانبه، تناول نائب الرئيس للأمن السيبراني في الشركة العربية السعودية للتعدين جاد عبدالسلام التحديات التي تواجه النطاق الصناعي، مبيناً أن التحدي يبدأ من فهم التحديات وكيفيتها وطريقة التعامل معها، مؤكداً أن مجال الأمن السيبراني يُعد من أخطر التحديات التي تواجه المنشآت، إذْ يجب العمل على تطوير أدواته داخل المنشآت لمواجهة التحديات، إضافة إلى أهمية وجود خارطة طريق لموظفي الأمن السيبراني ومعرفة جميع الخطوط العريضة، فضلًا عن وجود إستراتيجيات واضحة من شأنها أن تضمن استمرارية العمل والتطور للوصول إلى الأهداف السيبرانية.وأشار مدير الأمن السيبراني في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فهد القرني - خلال حديثه- إلى أن الاقتصادات الواعدة الحالية هي اقتصادات تعنى بالبيانات والتحليلات، مؤكداَ أن الحوكمة و التوجه التي تسير عليها المنظمات تعد من ضمن التحديات التي تواجه الأمن السيبراني، مع أهمية التقييم التي تمر بأكثر من مرحلة؛ ومنها تحليل البيانات ومستخدميها.وأكد أن تنظيم الضوابط والاستجابة لكل الإجراءات والمتغيرات، إضافة إلى التدريب والتوعية لجميع المستخدمين سيرتقي بالبيئة السيبرانية إلى مراحل متقدمة نحو الوصول إلى الأهداف المرسومة، مشددًا على ضرورة تكاتف فرق العمل؛ سواء في الإدارات الداخلية أم على مستوى الجهات الأخرى، التي ستحقق النجاحات المأمولة في المجال السيبراني.// انتهى //21:55ت م0192

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