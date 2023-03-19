السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي ينظِّم ملتقى القلب الوطني الثاني



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

افتتح مساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، في مدينة الرياض اليوم, أعمالَ "ملتقى القلب الوطني الثاني بالمملكة"، الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي - ممثلاً بالمركز الوطني للقلب- حيث يشارك فيه، نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين في مجال القلب من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة؛ وذلك لمناقشة أمراض القلب، والرعاية القلبية الافتراضية، والتوجهات المستقبلية لتطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة.

وأكد الدكتور العبدالعالي، أن الخدمات الصحية المقدمة في المملكة المتعلقة بمجال رعاية وخدمات القلب ومراكزه وبرامجه ومبادراته تُعدُّ ذات أهمية وأولوية كبيرة لوزارة الصحة، مضيفًا أن الخدمات المتقدمة التي تقدم برامج المعرفة في مراكز المملكة في مختلف مجالات القلب ليست متميزة فقط، بل لها القيمة المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبيَّن أن المملكة تزخر بعلماء وخبراء يعدون صِمَامَ أمانٍ وبوابةً مهمةً، مشيرًا إلى أهمية علم أمراض القلب في المملكة، وهي نابعة من عدة عوامل مسببات بعضها له علاقة بأمور قد تكون مرتبطة بالجينات وبعضها قد يكون له علاقة بالمكتسب، مؤكدًا أهمية الملتقى الذي يجمع الخبراء والعلماء من داخل المملكة وخارجها؛ لبحث ومناقشة كل ما هو جديد ومهم وقيِّم في علم أمراض القلب، موضِّحًا أن المركز الوطني للقلب منذ إنشائه قَدَّمَ العديد من المبادرات الوطنية النوعية؛ ومنها: إعداد ونشر الأدلة الإرشادية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتنفيذ العديد من الأنشطة التعليمية والتطويرية لمقدمي الخدمة، وتأسيس السجل الوطني لأمراض القلب، وإعداد برنامج وطني لرفع كفاءة وجودة عمل مراكز القلب بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد مشروع نظام للسلامة الإسعافية في المواقع العامة التي يوجد بها تجمعات بشرية، وغير ذلك من المبادرات والمشاريع الوطنية المهمة.

من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطني للقلب الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، أن الملتقى سيتناول العديد من المحاور المهمة المتعلقة بمجال القلب؛ منها: تحسين مسار الرعاية الصحية القلبية، والرعاية الصحية القلبية المبنية على القيمة، والتدخلات المحدودة الحديثة في مجال جراحات القلب، وكذلك سيسلط الضوء على الرعاية القلبية الافتراضية بمستشفى صحة الافتراضي (التعليم الطبي عن طريق النقل الحي المباشر للحالات الجراحية)، بالإضافة إلى تحديات شركات التوريد والأدوية في مجال القلب والأوعية الدموية خلال رحلة التحول الصحي بالمملكة، مشيراً إلى أن إقامة هاكاثون الابتكار في مجال صحة القلب والأوعية الدموية هو لإيجاد ابتكارات تسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية في المملكة.

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21:50ت م

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