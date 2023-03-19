شكرا لقرائتكم خبر حاويات ذكية مرتبطة بهواتف محمولة لإدارة نفايات المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يواجه ملف إدارة النفايات الصلبة خلال موسم الحج تحديات عدة، من أبرزها صعوبة نقل تلك النفايات إلى خارج المشاعر المقدسة بسبب الزحام وتواجد كثافة بشرية في موقع معين، توصلت دراسة بحثية إلى توفير حاويات مصممة بذكاء بحيث تكون صديقة للبيئة.

وأوضحت الدراسة أن الحاويات المبتكرة تحتوي على جهاز ضغط النفايات لتحمل كمية أكبر من تلك النفايات داخلها، فيما توجد أجهزة استشعار لإرسال إشارات التنبيه، عندما يصل حجم النفايات إلى الحد المتوقع لتفريغها، حيث سيتم ربط هذه الحاويات بتطبيق هاتف محمول لمساعدة الفريق المتخصص في إدارة الحاويات على متابعة عملية التفريغ والتأكد من الوصول إليها بأسهل وأسرع طريقة وتجنب ازدحام الطرق في المستقبل.

وبينت أن هذه الحاويات الذكية سيجري من خلالها تحقيق هدف استبعاد مكبات النفايات، إضافة إلى زيادة الوعي بإدارة النفايات بين الحجاج، وتطبيق المبدأ من فصل النفايات من المصدر، فضلا عن الاستفادة من الوسائل العضوية في إعادة التدوير. وأشارت إلى أن الحاويات الذكية تعمل على ضغط النفايات بسلاسة ومرونة لتقليص حجمها والحد من تراكم كميات النفايات، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري ومنع التشوهات البصرية، والمحافظة على سلامة البيئة والصحة العامة والحد من التلوث.

أبرز مزايا الحاويات المبتكرة:

