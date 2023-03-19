شكرا لقرائتكم خبر بحث تطبيق أعلى معايير الجودة التشغيلية للهدي والأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية بدر بن سلطان اجتماعا في مقر الإمارة بجدة أمس، لمناقشة خطط واستعدادات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا العام. واطلع نائب أمير المنطقة على الترتيبات المعدة وخطط مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بالمشاعر المقدسة خلال حج العام الحالي، والهادفة لتطبيق أعلى معايير الجودة التشغيلية، عبر خطوات عدة تشمل إبرام عقود توريد الأنعام وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة ونظافة المرافق، إضافة إلى الآليات الحديثة التي ستعمل على التخلص من المخلفات وفق أفضل الطرق الصحية بما يكفل عدم التأثير سلبا على الإصحاح البيئي.

كانت هذه تفاصيل خبر بحث تطبيق أعلى معايير الجودة التشغيلية للهدي والأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.