السعودية اليوم / "الصحة" وجامعة حائل توقِّعان مذكرةَ تفاهم واتفاقيةَ تعاون في مجالات التعليم والتدريب والإيفاد الداخلي



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

وقَّعت "الصحة" اليوم، مع جامعة حائل مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث.

ووتهدف المذكرة التي وقَّعها وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات التأهيلية والتدريبية المختلفة في المجال الصحي، وتوفير حلول حديثة تُسهم في تعزيز المحتوى الرقمي للتعليم والتدريب.

كما وقَّعت الصحة اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة في مجال الإيفاد الداخلي لمرحلة تجسير البكالوريوس في أحدَ عشرَ تخصصًا من التخصصات الطبية المساعدة الهادفة إلى تعزيز فرص تأهيل منسوبي وزارة الصحة من الكوادر الصحية في مجالات : التمريض، المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي، الأشعة التشخيصية، التغذية العلاجية، المعلوماتية الصحية، إدارة الخدمات الصحية، الصحة العامة، السلامة والصحة المهنية، الصيدلة، القبالة.

ووقَّع الاتفاقية مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بالصحة أحمد بن حمد الفهيد، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة الدكتور طلال بن محمد السيف.

// انتهى //

21:26ت م

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