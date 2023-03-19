

جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

زارَ وفد منظمة التعاون الإسلامي -اليوم- أماكنَ اللجوء والنزوح في بوركينا فاسو؛ وذلك لتقييم الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين من مشروع تمكين المرأة في أماكن اللجوء النزوح؛ من أجل البدء في تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع السطات المعنية في بوركينا فاسو.

وتأتي زيارة الوفد بشأن العمل المشترك لدعم وتمكين اللاجئات والنازحات في (بوركينا فاسو، السودان، والأردن) بناءً على القرارات الوزارية الصادرة عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي عقد في المدة من 6 إلى 8 يوليو 2021م، والقرارات الوزارية السابقة ذات الصلة.

يشار الى أن قرار المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة والقرارات الوزارية السابقة بشأن العمل المشترك لدعم اللاجئات والنازحات، كانت قد دعت المنظمة وصندوق التضامن الاسلامي وأجهزة المنظمة ذات الصلة، إلى دعم تنفيذ هذا المشروع في (بوركينا فاسو، السودان، والأردن)، وأبدى صندوق التضامن الإسلامي استعداده للإسهام في تنفيذه على ثلاث مراحل.

// انتهى //

21:16ت م

0186





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفدُ منظمةِ التعاون الإسلامي يزورُ أماكنَ النزوح واللجوء في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.