السعودية اليوم / صندوق البيئة ينظٌم مبادرة "غايتنا واحدة،،، لنحييها"



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نظّم صندوق البيئة, اليوم, مبادرة بعنوان "غايتنا واحدة .. لنحييها" وذلك بالتعاون مع محمية سدير والمبادرة الفلبينية للسعودية الخضراء .

وحظيت الفعالية بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة من العائلات والأطفال والمهتمين بقضايا البيئة، حيث تم تنظيف المحمية وزراعة أكثر من 2000 شتلة .

وينظم الصندوق هذه الفعاليات بالتزامن مع فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام 2023م، وتأتي ضمن دوره في دعم الممارسات الصديقة للبيئة والمبادرات البيئية .

الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي ضمن دور الصندوق في العمل على تحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض بهما، والاستثمار الأمثل لرأس ماله في دعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات والممارسات الصديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة .

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21:03ت م

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