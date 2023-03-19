السعودية اليوم / الهيئة الملكية تقيمُ ملتقى الجبيل للابتكار



الجبيل 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الجبيل للابتكار الذي تنظمه لجنة الابتكار وترعاها الهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع الشركاء في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير للصناعات التعدينية، بحضور ومشاركة العديد من المتخصصين والمهتمين بمجال الابتكار والاختراع في مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح رئيس لجنة الابتكار الدكتور عيد الهاجري أن لجنة الابتكار تهدف إلى إيجاد وتشجيع وتعزيز ثقافة الابتكار من خلال تشجيع المبتكرين لأخذ أفكارهم وتحويلها إلى منتج نهائي للاستفادة منه، مشددًا على ضرورة إيجاد البنية التحتية وأهم الإستراتيجيات اللازمة التي تمكِّن من تحقيق الأفكار في المجالات كافة وتحويلها إلى أرض الواقع في مدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير للصناعات التعدينية إلى منتج نهائي يُستفَاد منه في سوق العمل، مبيَّنا أهميةَ الابتكار وعلاقته بالتميز وأسباب غيابه.

فيما تناول الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا البناء عبد الله الشمراني، مراحل الاختراع وتسجيله وتطبيقه وأثره على الاقتصاد.

عقب ذلك قدَّم المدير الأعلى بمركز التكنولوجيا في شركة صدارة المهندس ياسر ياسين، شروحاتٍ للحضور عبر عرض مرئي كان بعنوان " إنشاء برنامج الابتكار في شركة صدارة.

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل اعتمدت مسبقًا " لجنة تشجيع الابتكار "؛ بهدف تعزيز الوعي بالابتكار والعمل على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تفعيل المسابقات والفعاليات المتعلقة بهذا المجال، إضافة إلى حصر التحديات وتقديم الحلول المقترحة، مع إبراز الجهود المبذولة من الإدارات والموظفين، ونقل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية، والعمل على توطينها.

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20:51ت م

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