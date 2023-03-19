السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يرعى فعالياتِ الجامعة بمناسبة أسبوع البيئة السعودي



الاحساء 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

دشَّن معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي -اليوم- فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار (بيئتك تعرفك) وذلك بمناسبة أسبوع البيئة السعودي الذي تنظمه وحدة حماية البيئة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب ببهو عمادة شؤون الطلاب، ويستمر ثلاثةَ أيام.

واشتملت الفعاليات على عدد من الورش العلمية والتوعوية والمحاضرات والمسابقات البيئية، إضافة إلى معرض مصاحب احتوى على مجموعة من الأركان شاركت فيها كليات الجامعة والوحدات والمراكز التي تناولت موضوع البيئة من جوانب متعددة، كما قدم مجموعة من الطلاب والطالبات مبادرات وابتكارات لحماية البيئة واستدامتها.

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20:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.