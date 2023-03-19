السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بجدة ينظِّم ورشةَ عمل عن تكاثر النباتات ورعايتها



جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نظَّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة اليوم، ورشة عمل عن " تكاثر النباتات ورعايتها "، ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، مستهدفًا طالبات كلية العلوم "قسم النبات" من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بمشتل الأمانة بمحافظة جدة.

وتضمَّنَت فعاليات الورشة تقديم شرح علمي عن إكثار النباتات بالطرق الخَضَرية، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج من طرق الإكثار الخضري الذي يتم في النباتات بشكل طبيعي، أو ذلك النوع الخضري الاصطناعي الذي طوره البستانيون والمزارعون؛ للحصول على أعداد كبيرة من النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والطبية.

ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، المزارعين وخبراء البيئة إلى المشاركة في الورش والبرامج التدريبية؛ للاستفادة من الخدمات والإرشاد الزراعي التي تقدمها الوزارة لهم، مؤكدًا أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة.

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20:31ت م

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