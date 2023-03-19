شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يسيطر على تشكيل الأفضل في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والتي شهدت على العديد من المواجهات القوية.

نتائج مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي

وسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة على تشكيل الأفضل في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي، حيث حقق انتصارا كبيرا أمام الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره نادي الاتفاق بثلاثية نظيفة، بينما تمكن النصر من الفوز أمام أبها بهدفين لهدف، فيما تعادل الشباب أمام نظيره الرائد بهدفين لمثلهما.

- تشكيل الأفضل في الجولة الحادية والعشرين

حراسة المرمى: كامبانيا "الباطن"

خط الدفاع: حسان تمبكتي "الشباب" - دوارتي "الوحدة" - علي السالم "العدالة".

خط الوسط: كاريلو "الهلال" - إيجور كورونادو "الاتحاد" - سوزا "الخليج" - عبد الله العمار "ضمك".

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود "الاتحاد" - عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد" - أوديون إيجالو "الهلال".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الوصيف، الذي يمتلك 49 نقطة.

