شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوجه صدمة جديدة للأهلي السعودي بعد إيقاف القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، من بعض الأزمات القوية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقافه من القيد لمدة فترتين متتاليتين.

أزمة جديدة تضرب الأهلي السعودي

وكشف الإعلامي عايض الدهاس، على أن النادي الأهلي، أصبح معرضًا لأزمة جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تنفيذ عقوبة حرمانه من القيد.

وأكد الدهاس، على أن ثنائي الأهلي السابق ماركو مارين، وفرانك كوم، سيتم صدور حكم لهما من جانب فيفا خلال الأيام المقبلة.

وكان الأهلي قد فسخ عقد الألماني ماركو مارين في الموسم الماضي، وأنهى علاقته بالكاميروني فرانك كوم خلال الميركاتو الشتوي.

وتقدم الثنائي الأجنبي، بشكوى رسمية ضد الأهلي في فيفا، بسبب فسخ التعاقد معهما، وعدم الحصول على مستحقاتهما المالية.

وكان قد أعلن الأهلي عن التعاقد مع 3 صفقات رسمية، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ وهم عبدالله عطيف، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بالإضافة إلى فهد الرشيدي وسميحان النابت.

