الشؤون الإسلامية بمكة تنهي استعداداتها لشهر رمضان

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات يومية على المساجد والجوامع، للتأكد من أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف.. مبيناً أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل على مدار 24 ساعة يومياً، والتأكيد على سرعة إنهاء الأعطال والبلاغات والشكاوي والملاحظات والإفادة عنها.
وأبان "الخامري" أنه تم التأكيد على منسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الأئمة والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، كما تم التأكيد على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان المبارك، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.
وأشار الدكتور سالم الخامري إلى أهمية التحقق من عدم وجود أي مخالفات للمعتكفين في المساجد، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي وفق الضوابط والتوجيهات المبلغة مسبقاً.. وتنظيم مشروع إفطار الصائمين في جوامع ومساجد المنطقة، وعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها.
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