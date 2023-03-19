تفعيل الدور المجتمعي بمركز الواديين

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عقد رئيس مركز الواديين سعد بن عبدالله آل ثابت، بمركز الإمارة اجتماعًا بشيخ شمل قبائل لحاف ووقشة وآل الجحل الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن عامر، ونواب القبائل والقرى، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمة قراهم وأفرادها، وتفعيل دورهم في خدمة مجتمعهم والتعاون مع الجهات الحكومية في الحفاظ على الأراضي العامة التي تخدم التنمية، وكذلك تلمس حالات الأسر العفيفة والمحتاجة في قراهم، ورفع معاناتهم ومتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم في محيطهم، إضافة إلى توعية قبائلهم بضرورة إعطاء المرأة حقها من الميراث الشرعي، ومحاولة السعي في الإصلاح بين الناس، بالتعاون مع مركز الإمارة ولجنة إصلاح ذات البين.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس المركز متابعة توجيهات أمير المنطقة وتنفيذها، والتي تهدف إلى الارتقاء بالإنسان، وتطوير المكان وتحقيق إستراتيجية منطقة عسير ورؤية المملكة 2030، ونقل لهم شكر أمير المنطقة على تعاونهم في تنفيذ كل ما يخدم المصلحة العامة.