السعودية اليوم / أمانة الرياض تطلق تطبيق "مدينتي" لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة واحدة



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيقها الرسمي "مدينتي"، لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من الخدمات النوعية المؤتمتة عبر منصة واحدة، وذلك توفيرًا للوقت والجهد، وتعزيزًا لجهود الأمانة في تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية رقمية عصرية متطورة.

وأوضحت أن تطبيق "مدينتي" صُمم وفقًا لأعلى المعايير وتراعي الخصوصية والحماية الأمنية للبيانات، لتقديم مجموعة من الخدمات المطورة والمميزة بيسر وسهولة تحت منصة واحدة, مشيرة إلى أن لديها إستراتيجية واضحة لأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمستفيدين، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

ويُعد التطبيق الجديد ممكّنًا للمواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الرئيسة للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات، وحجز المواعيد، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات، والبلاغات باستخدام الوسائط المتعددة لتوصيل أصواتهم للجهات المختصة، والاستعلام عن الطلبات السابقة، مثل الشهادات الصحية، والإفراج عن السيارات المحجوزة، والتالفة، إضافة إلى متابعة رخص الهدم والترميم والأنشطة التجارية، وتسوير الأراضي.

يذكر، أن أمانة منطقة الرياض أعلنت العام الماضي 2022م عن اعتمادها 229 خدمة رقمية وإتاحتها عبر منصة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار مبادرة "الرياض أنموذجًا" الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

19:17ت م

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الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيقها الرسمي "مدينتي"، لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستفادة من الخدمات النوعية المؤتمتة عبر منصة واحدة، وذلك توفيرًا للوقت والجهد، وتعزيزًا لجهود الأمانة في تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية رقمية عصرية متطورة.وأوضحت أن تطبيق "مدينتي" صُمم وفقًا لأعلى المعايير وتراعي الخصوصية والحماية الأمنية للبيانات، لتقديم مجموعة من الخدمات المطورة والمميزة بيسر وسهولة تحت منصة واحدة, مشيرة إلى أن لديها إستراتيجية واضحة لأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمستفيدين، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في جعل العاصمة أنموذجًا في التحوّل الرقمي لباقي مناطق ومدن المملكة، لتصبح ضمن أهم 10 مدن اقتصادية على مستوى العالم".ويُعد التطبيق الجديد ممكّنًا للمواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الرئيسة للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات، وحجز المواعيد، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات، والبلاغات باستخدام الوسائط المتعددة لتوصيل أصواتهم للجهات المختصة، والاستعلام عن الطلبات السابقة، مثل الشهادات الصحية، والإفراج عن السيارات المحجوزة، والتالفة، إضافة إلى متابعة رخص الهدم والترميم والأنشطة التجارية، وتسوير الأراضي.يذكر، أن أمانة منطقة الرياض أعلنت العام الماضي 2022م عن اعتمادها 229 خدمة رقمية وإتاحتها عبر منصة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار مبادرة "الرياض أنموذجًا" الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //19:17ت م0159

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