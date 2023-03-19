السعودية اليوم / غداً.. انطلاق فعالية "الغابات والصحة" بمناسبة اليوم الدولي للغابات في الطائف



الطائف 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبد العزيز محافظ محافظة الطائف، تنطلق غدًا، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار "الغابات والصحة"، والتي ينظمها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتستمر حتى يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

ويشارك في الفعالية نخبة من المتخصصين الدوليين، والخبراء المحليين في مجال الغابات من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالسعودية، وعدد من الجامعات

ويأتي احتفال المركز باليوم الدولي للغابات ومشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي تحتلها الغابات في الحفاظ على حياة الإنسان والبيئة، ووجوب تعزيز الوعي بالمحافظة عليها وحمايتها تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ حيث تسهم في الحــد مــن التغيــر المناخــي مــن خــلال كفاءتهــا العاليــة فــي تخزيــن الكربــون، كمــا أنهــا مــأوى للعديــد مــن الكائنــات الحيــة وغيرها من الفوائد.

يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

// انتهى //

19:03ت م

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الطائف 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبد العزيز محافظ محافظة الطائف، تنطلق غدًا، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار "الغابات والصحة"، والتي ينظمها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتستمر حتى يوم بعد غدٍ الثلاثاء.ويشارك في الفعالية نخبة من المتخصصين الدوليين، والخبراء المحليين في مجال الغابات من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالسعودية، وعدد من الجامعات السعودية ، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويناقشون في كلماتهم عددًا من المحاور، أهمها: أثر الغابات على صحة الإنسان والبيئة، وواقع بيئة الغابات وطرق مراقبتها وحمايتها للمحافظة عليها، ودور المجتمعات المحلية في تأهيل الغابات، إضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تنمية الغابات وبناء القدرات.ويأتي احتفال المركز باليوم الدولي للغابات ومشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي تحتلها الغابات في الحفاظ على حياة الإنسان والبيئة، ووجوب تعزيز الوعي بالمحافظة عليها وحمايتها تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ حيث تسهم في الحــد مــن التغيــر المناخــي مــن خــلال كفاءتهــا العاليــة فــي تخزيــن الكربــون، كمــا أنهــا مــأوى للعديــد مــن الكائنــات الحيــة وغيرها من الفوائد.يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //19:03ت م0156

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