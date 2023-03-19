شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لخطف نجم الزمالك فى الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلى يكثف مفاوضاته فى الفترة الحالية للتعاقد مع النجم المصري الدولي إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، والذي أوشك ناديه على الهبوط للدرجة الثانية.

وأكدت التقارير، أن الأهلى يضع عاشور ضمن إهتماماته، كما أن هناك بعض رجال الأعمال التابعين للفريق، والذين أكدوا على إستعدادهم التام، لتحمل صفقة إنتقال إمام عاشور إلى الأهلى فى الصيف المقبل.

يأتي ذلك فى ظل رغبة عمرو السولية فى الخروج من الأهلى، لأحد الأندية الخليجية للإعارة لمدة موسما واحدا، بحثا عن عقد مادي ضخم لتأمين مستقبله، على أن يختتم اللاعب مسيرته داخل الفريق القاهري.

ويري مسئولي الأهلى أن التعاقد مع إمام عاشور سيكون الخيار الأمثل لتعويض رحيل السولية المتوقع بنهاية الموسم الجاري.



موقف عاشور من عرض الأهلى

ومن جانبه، يخشي إمام عاشور من ردة فعل جماهير الزمالك حال إنتقاله إلى الأهلي، الشئ الذي سيعتبره مسئولي الفريق الأبيض بمثابة الخيانة للفارس الأبيض.

مما يجعل اللتعب مترددا من الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الأهلي من عدمه، الأمر الذي قد يحدث أزمة للاعب، مثلما حدث مع بعض اللاعبين أمثال مؤمن زكريا وكهربا، الذي سبق لهما تمثيل الفريقين.