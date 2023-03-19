السعودية اليوم / جامعة شقراء تنظم الملتقى الأول للأندية الطلابية



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نظمت جامعة شقراء ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم, ملتقى الأندية الطلابية الأول، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة.

ويضم الملتقى أركانًا متنوعة تبرز أعمال وإنجازات 10 أندية طلابية موزعة على 20 كلية في محافظات شقراء والدوادمي والقويعية وعفيف، بمشاركة مجموعة من الطلبة من مختلف المجالات والتخصصات، حيث شهد الملتقى مشاركة نادي كلية الصيدلة الحاصل على المركز الأول على مستوى الأندية الطلابية بالمملكة في مؤتمر IHOP 2022، وكذلك مشاركة النادي الطلابي المشترك لكلية الطب والذي نفذ عددًا من البرامج والمبادرات منها فعالية التوعية بمرض السكري والإنفلونزا الموسمية.

كما يشارك نادي التمريض بكلية العلوم الطبية بالقويعية من خلال أكثر من 10 برامج و4 حملات علمية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والحملات التوعوية، ومشاركة نادي المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي عبر إبراز نشاطاته في تنفيذ الحملات التوعوية والفعاليات المتنوعة والدورات التدريبية، إضافة إلى مشاركة نادي الأمن السيبراني بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية والسعي لتطوير مهارات الطلاب وتنفيذ العديد من المسابقات التقنية.

ومن جانبه، شارك نادي اللغة الإنجليزية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، ونادي العلوم بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، وكذلك نادي نزاهة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، من خلال تنفيذ عدد من المحاضرات والبرامج النوعية.

وتعد الأندية الطلابية بالجامعة وسيلة لاكتشاف وتطوير وتنمية المواهب لدى الطلاب والطالبات، والعمل على تشجيع الابتكار والإبداع لديهم وتحفيزهم على اكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تعزيز الرابط الاجتماعي من خلال ربط الطالب بالمجتمع من خلال تنفيذ وتنظيم المعارض والفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات التنافسية المختلفة.

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18:39ت م

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