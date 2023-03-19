السعودية اليوم / مصرع عشرة أشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة نتيجة حوادث خلفتها الأمطار التي هطلت بغزارة على إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت مصادر حكومية في بلوشستان اليوم أن الأمطار أثرت بشكل حاد على المناطق الشمالية من الإقليم بما في ذلك مدينة كويتا ومناطق أوران وذهوب وخضدار.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة في بلوشستان وباقي أقاليم البلاد.

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18:37ت م

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