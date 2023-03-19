السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتفقد أعمال مشروع طريق القصيم - مكة المكرمة وتقاطعه مع طريق المدينة المنورة السريع



بريدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, أعمال مشروع طريق القصيم مكة المكرمة المباشر.

واستمع سموه لشرح موجز من الفريق الهندسي بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة عن مراحل العمل بالمشروع الذي يبدأ عند تقاطع طريق القصيم - المدينة المنورة السريع بالقرب من مركز الذيبية وينتهي عند مركز مسكة بطول 135كم.

وأكد سموه أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية والتنموية التي تأتي بدعم القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن تنفيذ طريق القصيم - مكة المكرمة يعدّ من الطرق المحورية المهمة والمنفذة بأعلى المواصفات الفنية، وسيخدم المناطق الشمالية والوسطى, منوهاً بجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية وحرصها على إتمام هذا المشروع.

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقصيم بالإنابة المهندس عبدالملك الصوينع.

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17:30ت م

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