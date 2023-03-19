السعودية اليوم / الأمير فيصل بن سلمان يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين رؤى المدينة وماريوت الدولية لتشغيل 8 علامات فندقية في المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة رؤى المدينة القابضة (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) مع مجموعة فنادق ماريوت الدولية لتشغيل 8 علامات فندقية ضمن مشروع رؤى المدينة، حيث سيتم بموجبها تشغيل 4,400 وحدة ضيافة في نطاق المشروع الواقع شرق المسجد النبوي الشريف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة رؤى القابضة المهندس محمد بن صالح الخليل.

ووقّع الاتفاقية من جانب "رؤى المدينة القابضة" الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن وصل الجهني، ومن جانب شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا رئيس الشركة السيد ساتيا أناند.

وتهدف الاتفاقية إلى تشغيل وحدات الضيافة في النطاق المستهدف للفنادق من خلال واحدة من أهم الشركات الفندقية على مستوى العالم، وتشمل: الريتز كارلتون، جي دبليو ماريوت، ماريوت، ويستن، لو ميريديان، كورتيارد من ماريوت، فور بوينتس من شيراتون وفنادق ألوفت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة المهندس أحمد الجهني أن الشركة تسعى إلى توفير منظومة متكاملة ومراكز حضارية وتجارية تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، وتتواكب مع تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة المتمثل في استضافة 30 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030م، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في توفير أكثر من 4100 فرصة وظيفية جديدة موجهة لأبناء وبنات المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة رؤى القابضة المهندس محمد بن صالح الخليل، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته ودعمه لمشاريع الشركة، مؤكداً أن مشروع رؤى المدينة يتسق مع تطلعات القيادة الحكيمة ودعمها لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة، مشيراً إلى أن تصاميم المباني والمرافق في مشروع رؤى المدينة يراعى النمط العمراني الحديث المستهلم من الهوية العمرانية للمدينة المنورة.

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17:20ت م

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