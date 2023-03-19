السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرعى إطلاق وتشغيل خدمات المياه لمحافظة عقلة الصقور وعدد من المراكز بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال



عقلة الصقور 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم إطلاق وتشغيل خدمات المياه لمحافظة عقلة الصقور، وعدد من مراكز المنطقة، حيث تجاوزت تكلفة منظومة الأعمال المنفذة فيها نحو 190 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله محطة تعبئة المياه في محافظة عقلة الصقور، رئيس القطاع الشمالي المكلف المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، الذي قدم لسموه شرحاً عن تفاصيل منظومة إيصال المياه التي تهدف الى تعزيز منظومة خدمات المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشار سموه إلى أن إيصال المياه إلى المستفيدين من المواطنين كافة أولوية قصوى، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لكل ما يخدم المواطنين حيث جعلت خدمة المواطن وتوفير متطلباته كافة من أولوياتها، خاصة مع ما يُلمس من نقلات نوعية بمستوى الخدمات في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه أوضح المهندس الفريحي أن المنظومة تشمل إيصال خدمات المياه إلى محافظة عقلة الصقور ومراكز الحيسونية والقرين والدليمية والذيبية والسيح والحجازية، مشيراً إلى أن خدمات المياه بمنطقة القصيم أصبحت الآن مكتملة في جميع محافظات المنطقة.

وبين أن الخدمات متاحة حالياً لجميع العملاء لطلب الخدمة عبر القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية ، وأن الأعمال نُفِّذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، واشتملت على إيصال المياه إلى محافظة عقلة الصقور ومركز الحيسونية ، إضافة إلى 3 محطات ضخ بسعة إجمالية بلغت أكثر من 10 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطتي تعبئة بسعة 3000 متر مكعب.

ويأتي ذلك ضمن خطط شركة المياه الوطنية لتعزيز منظومة الخدمة المائية، ورفع القدرة التشغيلية للمشروعات، وزيادة نسب التغطية بخدمات المياه وإيصالها إلى المستفيدين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

رافق سموه خلال زيارته وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عقلة الصقور صالح الشعمل، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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17:20ت م

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